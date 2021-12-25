Юные тюменцы создадут фотопроекты на тему буллинга

Фото из группы UNИT во ВКонтакте

Стать участниками регионального конкурса фотопроектов на тему буллинга «UNИT» предлагают тюменским школьникам в возрасте от 14 до 17 лет. Прием заявок продлится по 26 декабря включительно по онлайн-ссылке.

Для участия необходимо создать коллаж, состоящий из одной или нескольких фотографий. Работы необходимо загрузить в Google-диск и прикрепить ссылку в форме регистрации до 9 января. Имена победителей и призеров станут известны 16 января.

Победителей будут определять в двух номинациях - «Анти-буллинг» или «Люди с неограниченными возможностями».

Задача организаторов - обратить внимание на проблему буллинга и непринятия людей с ограниченными возможностями здоровья, пишет «Тюменская линия» со ссылкой на куратора проекта Анжелику Тарутину из Ялуторовска.