За сутки от коронависа скончались 15 тюменцев

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За минувшие сутки в Тюменской области диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 298 жителей региона. Такие данные приводит федеральный портал стопкоронавирус.рф на 25 декабря 2021 года. К сожалению, 12 тюменцев скончались. Всего жертвами этого заболевания стали 3 302 человека.

Общее количество выявленных случаев COVID-19 в регионе с начала пандемии составляет 88 432.

На сегодня 976 680 жителей Тюменской области поставили первую прививку от коронавируса, 915 153 человека прошли полный курс вакцинации. Общий уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 68,3%.

Отметим, что на протяжении двух последних недель,в регионе отмечается снижение заболеваемости коронавирусом.