Более двух с половиной тысяч безработных тюменцев получили новую профессию

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Бесплатной программой по перепрофилированию могут воспользоваться безработные тюменцы. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография»

По данным департамента труда и занятости населения, с начала реализации программы обучение на новые специальности прошли более 2500 жителей Тюменской области.

Наиболее популярными среди тюменских участников федерального проекта по итогам 2021 года, являются такие направления как «Педагог в современной цифровой образовательной среде», «Поварское дело», «Электромонтаж», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Эстетическая косметология», «Таргетолог и SMM-специалист».

Стать участником программы можно соискателям, обратившимся в центр занятости. Также ей могут воспользоваться люди в возрасте 50-ти лет и старше, лица предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и неработающие мамы детей дошкольного возраста.