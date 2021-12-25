Одаренные школьники Тюмени завершили зимнюю смену

Фото с сайта департамента образования Тюменской области

Участниками многопрофильной смены для одаренных детей стали социально-активных 63 ученика из 6-11 классов. Ребята являются членами добровольческих команд тюменских школ № 48, 22, 7, 69, и гимназий № 5 и 21.

В течение смены в детском оздоровительно-образовательном центре «Энергетик» школьники изучали и обсуждали актуальную для подрастающего поколения тему о влиянии информации на разные аспекты жизни человека, нравственное, психическое и физическое здоровье. По словам начальника отдела воспитания и социализации ИМЦ г. Тюмени Натальи Кузнецовой, мероприятия, разработанные в ходе проектной деятельности по теме «Влияние информации на здоровье человека», добровольческие команды смогут реализовать в своих образовательных учреждениях в 2022 году.

На многопрофильной смене волонтеры-активисты из разных школ обрели новых друзей, смогли проявить свои таланты на спортивных и досуговых мероприятиях, зарядились энергией перед новым этапом работы, пишет, «АиФ - Западная Сибирь».