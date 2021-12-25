У самолета рейса Тюмень – Ереван во время взлета взорвался двигатель

Скриншот видео Мкртич Мкртчяна

Авиаинцидент произошел сегодня, 25 декабря, при взлете борта компании «ЮТэйр» до Еревана в аэропорту Рощино.

Очевидец сообщает, что при взлете сначала послышался взрыв, затем в иллюминаторе с левой стороны борта стало видно пламя из загоревшегося двигателя. Самолет приземлился. Рейс отменили.

- Рейс «Тюмень-Ереван» отменен по техническим причинам. Вылет до Еревана запланирован в 17 часов 25 декабря, - прокомментировала пресс-служба аэропорта Рощина корреспонденту «Комсомольской правды –Тюмени».

Тем временем Уральская транспортная прокуратура подтвердила факт авиаинцидента.

- Произошла задержка чартерного рейса 9875 по маршруту Тюмень – Ереван авиакомпании "ЮТэйр". Воздушное судно Боинг-737-800. В процессе разбега самолета командир воздушного судна доложил о подозрении на помпаж двигателя. Прекратил разбег, вернулся на стоянку. Расчетное время вылета 17:00 минут местного времени. Будет произведена замена воздушного судна. Предварительная причина задержки -техническая неисправность, - сообщили в впресс-службе ведомства.

На рейс зарегистрировано 176 пассажиров, из них 18 детей. Представителем авиакомпании оказываются необходимые услуги. Ситуация находится на контроле прокуратуры.