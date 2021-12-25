Полицейские задержали угонщиков иномарки с тюменской автомойки

Тюменские автоинспекторы обнаружили иномарку в считанные часы. Фото ГИБДД по Тюменской области

Угон новенькой «Тойоты Камри» произошел с территории автомойки. Автомобиль на обслуживание пригнал владелец автоцентра. Он оставил ключи работникам и отлучился по делам. Около полуночи выяснилось, что авто исчезло. Мужчина обратился в полицию.

- Сотрудники ГИБДД быстро установили местонахождение иномарки и задержали двух сотрудников автомойки, которые находились в салоне машины, припаркованной в районе КПД, - сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

Ранее судимые 29-ти и 30-летний тюменцы рассказали, что после работы решили выпить, после чего им захотелось прокатиться на эффектной иномарке по городу. Нетрезвыми они поочередно катались по Тюмени.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автотранспортом». Им грозит срок до семи лет.