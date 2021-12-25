Более 8 тысячам тюменцам с инвалидностью предоставили работу

ФОГТО ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Тюменской области

В Тюменской области трудоустроены более восьми тысяч людей с инвалидностью. В центры занятости региона обращаются и получают услуги разного рода более 3 тысяч людей с этой категорией. человек с ограниченными возможностями здоровья. Такие данные привел директор департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

- Есть направление по субсидированию затрат работодателя по оплате труда людей с ОВЗ —ежегодно около тысячи инвалидов трудоустраиваются при финансовой поддержке работодателя. Есть у нас мероприятия и по профобучению, переподготовке людей с инвалидностью с учетом их особенностей и потребностей рынка труда. Около ста человек проходят у нас через такие мероприятия. Есть и квотированные рабочие места, — прокомментировал Александр Сидоров.

Специалисты сопровождают инвалидов на всех этапах для того, чтобы помочь им раскрыть трудовой потенциал человека, пишет «Тюменская линия».