Тюменцев с «плохим» холестерином лечат с помощью генной инженерии

На базе тюменского Многопрофильного консультативно-диагностического центра (МКДЦ) в Тюмени в текущем году начали применять генно-инженерную терапию для лечения дислипидемии.

При этом заболевании пациенты с «плохим» холестерином в крови могут получить сердечные неприятности в виде ишемической болезни, атеросклероза и других сердечно-сосудистых патологий. Несвоевременное обращение к врачу может привести к инсульту и инфаркту миокарда.

Сегодня таких пациентов лечат с помощью новой методики. Так, по заключению врачебной комиссии лечение препаратами генно-инженерной терапии на базе МКДЦ проходят пять пациентов, и уже есть положительные результаты. В 2022 году специалисты кардиоцентра МКДЦ планируют продолжить отбор пациентов для генно-инженерной терапии, сообщает пресс-служба МКДЦ.