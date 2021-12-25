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Здоровье25 декабря 2021 4:19

Тюменцев с «плохим» холестерином лечат с помощью генной инженерии

Специалисты кардиоцентра планируют продолжить отбор пациентов
Алена Кульмухаметова
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На базе тюменского Многопрофильного консультативно-диагностического центра (МКДЦ) в Тюмени в текущем году начали применять генно-инженерную терапию для лечения дислипидемии.

При этом заболевании пациенты с «плохим» холестерином в крови могут получить сердечные неприятности в виде ишемической болезни, атеросклероза и других сердечно-сосудистых патологий. Несвоевременное обращение к врачу может привести к инсульту и инфаркту миокарда.

Сегодня таких пациентов лечат с помощью новой методики. Так, по заключению врачебной комиссии лечение препаратами генно-инженерной терапии на базе МКДЦ проходят пять пациентов, и уже есть положительные результаты. В 2022 году специалисты кардиоцентра МКДЦ планируют продолжить отбор пациентов для генно-инженерной терапии, сообщает пресс-служба МКДЦ.