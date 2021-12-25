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Экономика25 декабря 2021 4:07

В Тюмени построят еще один аквапарк

На развитие термальных курортов регион потратит 4 млрд рублей
Алена Кульмухаметова
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Аквапарк расположат на горячих источниках. Фото предоставлено КП

Аквапарк расположат на горячих источниках. Фото предоставлено КП

Фото: Архив "КП"

Три инвестпроекта по строительству термальных источников реализуют в Тюменской области. На эти цели потребуется более 4 млрд рублей, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

Самый крупный объект: термальный оздоровительный комплекс с аквапарком появится в Тюмени в 2025 году. На его возведение потратят 4,1 млрд рублей. На этом объекте будут созданы рабочие места для 226 тюменцев.

Также термальные курорты появятся в Тюменском и Омутинских районах. При этом в Омутинском районе объект будет построен уже в 2022 году. На эти цели потратят 10 млн рублей.