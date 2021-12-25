В Тюменской области стартовал марафон добрых дел

Марафон добрых дел в регионе продолжается Фото: Алена Кульмухаметова

На юге Тюменской области в декабре стартовал марафон добрых дел. В его рамках проводятся различные акции.

Так, более 100 публикаций участников с хэштегом #делосемейное72 появилось в соцсетях в текущем декабре. Тюменские семьи заполняли, полученные от волонтеров адвент-календари и делились своими успехами в сети. Все участники акции получили настенные календари.

А тобольский мультицентр «Моя Территория» предложил школьникам придумать задания. Тоболяки лепили «ДоброСнеговика», отправляют добрые смс близким, раздают мандарины прохожим или пекут имбирное печенье вместе с мамой.

Процесс выполнения заданий адвент-календаря нашел отклик во многих семьях. Самые активные участники в качестве подарка получили настенный календарь «Хороший год 2022», пишет «Мегатюмень».