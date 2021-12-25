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Общество25 декабря 2021 1:18

Погода на 25 декабря 2021 года в Тюмени: мороз и облачно

День будет пасмурным
Алена Кульмухаметова
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Снегопада сегодня не ожидается

Снегопада сегодня не ожидается

Фото: Алена Кульмухаметова

Сегодня, 25 декабря, в Тюмени день будет пасмурным. Осадки прекратились и не ожидаются. Ночью небо прояснится. В течение суток температура воздуха существенно не изменится.

Температура воздуха ночью минус 24 градуса Цельсия, днем ожидается минус 20…-21. Вечером столбики термометров покажут -22…-20 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть востдуть юго-западный ветер со скоростью 4– 9 метров в секунду.

В этот день католик отмечают Рождество, а православные христиане почитают святого Спиридона Тримифунтского, также известного как Спиридон-чудотворец

На Руси этот день в календаре прозвали Солнцеворот. Считалось, что с этого дня солнце делает поворот - день становится длиннее, а ночи короче.