В Тюмени 30-летний бомж обокрал приехавшего на новогоднюю ярмарку свердловчанина. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции № 5 по Тюмени обратился житель города Полевской Свердловской области. Мужчина пояснил, что приехал в город для участия в новогодней ярмарке. В выставочном павильоне у него похитили сумку с документами и банковской картой.

Проведя ряд оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. В течение суток мужчина без определенного места жительства был задержан и доставлен в полицию.

– Свою вину 30-летний подозреваемый признал и пояснил, что воспользовался невнимательностью гражданина и похитил его сумку, содержимое которой выбросил, оставив себе только банковскую карту, – рассказали в пресс-службе управления МВД по региону.

Расплачиваясь чужой картой за спиртное в разных магазинах, злоумышленник потратил более пяти тысяч рублей.

В отношении ранее судимого задержанного следователем возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Фигурант задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.