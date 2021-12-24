На улице 30 лет Победы в Тюмени столкнулись легковушки из-за гололеда. Фото - " АВТО Тюмень. ДТП".

На улице 30 лет Победы, в районе Тюменского хладокомбината, столкнулись Toyota RAV4 и Kia Rio. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 24 декабря, около 13.00.

– Причиной аварии стал занос корейской иномарки. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате столкновения пострадал один человек, водитель японской легковушки, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

По предварительной информации, у мужчины диагностирована травма руки. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени за сутки вывезли более полутора тысяч самосвалов снега. Это равно 30 600 кубическим метрам.

По информации администрации города, сейчас снег чистят 570 спецмашин. Дороги прометает крупногабаритная снегоуборочная техника. На тротуарах и в пешеходных зонах работают небольшие трактора, которые никак не мешают передвижению горожан. На участках, куда спецтехника подобраться не может, город убирают дорожные рабочие.