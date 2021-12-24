В Тюмень направляется дедморобус с оркестром. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмень направляется дедморобус с духовым оркестром. 25 и 26 декабря его можно будет заметить на Цветном бульваре (рядом с цирком и ЦУМом), на площади 400-летия Тюмени, а также на катке «Звездный полюс», который находится у ТРЦ «Сити Молл».

– В музыкальной программе – любимые мелодии из мультфильмов и новогодние хиты. В этом году в состав команды дедморобуса войдут и танцоры – команда для разучивания танцевального флешмоба. На каникулах дедморобус будет работать 2 и 3 января. Маршрут горожане смогут найти на этом сайте, – сообщили в департаменте культуры.

СПРАВКА «КП»

Тюменский духовой оркестр под управлением Тимура Бахрова – один из ведущих инструментальных коллективов города Тюмени, участник конкурсов и фестивалей регионального, всероссийского и международного уровней (Пермь, Волгоград, Москва, Нижний Тагил, Екатеринбург, Новоуральск, города Тюменской области, Париж). Торжественные мероприятия и церемонии, танцевальные вечера для ветеранов и уличные ретропрограммы Тюмени не обходятся без участия коллектива.