В Тюмени за сутки вывезли более полутора тысяч самосвалов снега. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени за сутки вывезли более полутора тысяч самосвалов снега. Это равно 30 600 кубическим метрам.

По информации администрации города, сейчас снег чистят 570 спецмашин. Дороги прометает крупногабаритная снегоуборочная техника. На тротуарах и в пешеходных зонах работают небольшие трактора, которые никак не мешают передвижению горожан. На участках, куда спецтехника подобраться не может, город убирают дорожные рабочие.

– Сейчас все силы брошены на прометание дорог и тротуаров. Маршруты корректируются постоянно. Важно расчистить площадки остановок и заездных карманов для общественного транспорта, парковочные зоны, пешеходные переходы. Снег продолжает идти, поэтому, конечно, он будет на дорогах, – сообщил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.

Тюменцы могут сообщить об образовании наледи, гололеда или ненадлежащей уборке снега на остановке общественного транспорта, дорожном полотне остановочных карманов и пешеходных переходах (кроме надземных) на портал «Тюмень – наш дом» в категорию «Текущее содержание дорог и ремонт».