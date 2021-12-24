В Тюмени из-за стройки на два года закроют улицу в районе набережной

В Тюмени на два года закроют улицу в районе набережной. Фото: Тюмень - наш дом

На автомобильной дороге улицы Красина (от улицы Республики до набережной реки Туры) будет прекращено движение транспортных средств. Ограничения вводятся в связи со строительством апарт-отеля с 24 декабря 2021 года по 31 декабря 2023 года.

– Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения РФ, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве подсказали, что объехать закрытый участок дороги можно по улицам Республики и Володарского.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на автомобильной дороге на улице Вербной (на участке от дома № 1 до здания № 13, корпус 2/1) временно запретят ездить транспорту. Ограничения продлятся с 3 января до 31 марта.

Это связано с реконструкцией напорных канализационных коллекторов. Объехать закрытый участок дороги можно по улицам Чекистов и 50 лет Октября. Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки.