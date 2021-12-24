В Тюмени сотрудники частной охранной фирмы выбили зарплату с помощью прокуратуры. Фото: Ольга Крыльцова

В прокуратуру Ленинского округа Тюмени обратились бывшие работники одного из частных охранных предприятий. Они заявили о нарушении их трудовых прав. Проведение проверки было поручено старшему помощнику прокурора округа Ирине Василинчук.

Она выяснила, что мужчинам не в полном объеме была выплачена положенная им по трудовому законодательству зарплата. Кроме того, им не выдали компенсацию за неиспользованный отпуск.

– В связи с этим прокуратура в интересах трех бывших охранников обратилась в суд с исками о взыскании зарплаты, компенсации за задержку оплаты труда и возмещении морального вреда, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд требования прокуратуры удовлетворил и взыскал с организации в пользу бывших работников более 367 тысяч рублей. Решения суда исполнены, а заявители написали письмо, в котором поблагодарили Ирину Василинчук за помощь и профессионализм.

Отметим, что в Тюменской области с 1 января 2022 года повысят минимальную заработную плату, она составит 13 890 рублей. Дополнительное соглашение об этом подписано правительством региона, областным советом профессиональных союзов и региональным объединением работодателей.