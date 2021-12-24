Тюменка пригласила на ночь 69-летнего мужчину и пырнула его ножом. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отделения полиции села Аромашево поступило сообщение от жителя села Кротово 1952 года рождения. Мужчина сообщил, что знакомая нанесла ему ножевое ранение.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Они задержали ранее неоднократно судимую 38-летнюю подозреваемую. Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали в больницу. Стражи порядка выяснили, что ночью подозреваемая пригласила к себе в гости потерпевшего.

– Во время совместного распития спиртных напитков между ними произошел конфликт, в ходе которого задержанная схватила со стола нож и ударила им своему знакомому в область груди. Причиненные телесные повреждения квалифицируются как легкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время группой дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.