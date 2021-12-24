В Тюмени осудят бесправника, который сбил ребенка и уехал с места ДТП. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Парень нарушил правила дорожного движения, из-за его действий пострадал семилетний ребенок, получив тяжелую травму. Сам же нарушитель за это не особо переживал, покинув место ДТП.

Дорожный инцидент произошел 9 сентября 2021 года около четырех часов дня. В это время горожанин, у которого нет водительских прав, ехал на Lifan по улице Демьяна Бедного. Он решил проехать перекресток Чаплина и Демьяна Бедного на красный свет.

– При повороте направо водитель сбил 7-летнего мальчика, который с мамой на зеленый сигнал светофора переходил дорогу. После этого нарушитель скрылся с места ДТП. Его догнал очевидец наезда на ребенка и вернул на место, – напомнили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, – лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.