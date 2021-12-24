Застройщик «Страна Девелопмент» – лучшая команда года по версии Team Awards. Фото: Предоставлено "КП"

ГК «Страна Девелопмент» стала победителем международной премии в области командообразования Team Awards 2021. Компания оказалась первой среди застройщиков, коллектив которой был признан самым эффективным в стране. Кроме того, в послужном списке застройщика за этот год награда федеральной премии Urban Awards и премия «Каисса-2021».

Жюри премии Team Awards, состоящее из топ-менеджеров крупнейших российских компаний, высокими баллами отметило решение руководства «Страны Девелопмент» запустить сервис, позволяющий оставлять безналичные чаевые менеджерам офисов продаж. После завершения сделки или посещения офиса клиент может также оценить работу консультанта от одного до пяти баллов и оставить отзыв. С помощью сервиса компании удалось создать систему поощрения и оценки работы менеджеров. Команда «Страны Девелопмент» признана лучшей на рынке недвижимости в инновационности решений, а также в применении методологий, способных к масштабированию.

Федеральная премия Urban Awards признала ЖК «Принцип» победителем в категории «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Санкт-Петербурга». Проект был признан одной из главных звезд петербургского комфорт-класса. Экспертная комиссия в ходе нескольких этапов выбрала дом «Принцип» среди многих номинантов как самый качественный жилой проект с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры и положительного влияния на городскую среду.

Еще один петербургский проект компании – ЖК «Дом на Васильевском» – выиграл региональную премию «Каисса-2021» в категории «Лучший жилой комплекс элитного и бизнес-класса». Проект располагается на берегу реки Смоленки, набережная которой будет благоустроена в широкий променад. Технологичный сервис проекта – бесплатный Wi-Fi во дворе, скамейки с USB-зарядками, система доступа в парадные по Face ID, безбарьерная среда, колясочные, пространства для велотранспорта, зоны ожидания и места для мойки лап питомцев – делает ЖК «Дом на Васильевском» украшением сегмента бизнес-класса Санкт-Петербурга.

– По итогам экспертной оценки «Страна Девелопмент» признана одним из лидеров как регионального, так и столичного рынков. Эти награды подтверждают качество наших проектов, выполненных в соответствии с высочайшими стандартами девелопмента. Наша команда обошла конкурентов и стала лучшим коллективом в индустрии недвижимости, который сплотился ради общей цели, повысил эффективность работы и коммуникации и продвигается вперед на пути к успеху, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию и многочисленные внешние потрясения. Тем не менее награды – всего лишь индикатор качества нашей работы, но не ее цель. Мы стремимся обеспечить наших клиентов лучшим жильем и сервисом, сделать их жизнь качественнее и комфортнее. В этом мы видим свою главную задачу, – комментирует коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.