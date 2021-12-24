В Тобольске девушка похитила у тети драгоценности, чтобы снять с любимым квартиру. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В полицию Тобольска обратилась 27-летняя гражданка, которая рассказала, что у нее из квартиры на улице Сакко и Ванцетти похищены золотые украшения. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Полицейские в кратчайшие сроки задержали подозреваемую – жительницу деревни Овсянникова Тобольского района. Ею оказалась 18-летняя племянница потерпевшей. Выяснилось, что родственница приехала в гости к тёте. Когда женщина ушла на работу, злоумышленница похитила из шкафа шкатулку с золотом и скрылась.

– На вырученные от кражи золотых украшений деньги девушка со своим молодым человеком сняла квартиру и купила продукты. В съемном жилье полицейские обнаружили часть украшений, которые изъяли и вернули владелице, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемой следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время девушка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что хитрый тоболяк вынес из бутика 10 коробок обуви и спрятал их под елкой в торговом центре. Но на этом его «шопинг» не закончился.