В Тюменской области с 1 января 2022 года повысят минимальную заработную плату. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области с 1 января 2022 года повысят минимальную заработную плату, она составит 13 890 рублей. Дополнительное соглашение об этом подписано правительством региона, областным советом профессиональных союзов и региональным объединением работодателей.

– Минимальная заработная плата соответствует минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом на 2022 год. На минимальную заработную плату начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями, установленные в соответствии с действующим законодательством, – отметили в пресс-службе правительства Тюменской области.

Работодатели региона, которые не участвовали в заключении вышеуказанного дополнительного соглашения, могут присоединиться к нему в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования предложения.

Отметим, что по итогам первого квартала 2021 года средняя зарплата в Тюменской области составила 51 тысячу 779 рублей. Самые высокие зарплаты зафиксированы в таких сферах, как добыча сырой нефти и природного газа (168 тыс. 560 рублей) и производство химических веществ и химических продуктов (139 тыс. 220 рублей).