На тюменской трассе лоб в лоб столкнулись две «Тойоты»: есть пострадавшие

На тюменской трассе лоб в лоб столкнулись две «Тойоты». Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск, которую местные жители прозвали «трассой смерти», накануне, 23 декабря, вечером произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Здесь лоб в лоб столкнулись две Toyota – Corolla и Toyota Camry.

– По предварительным данным, водитель Corolla не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с другой легковушкой, – рассказали обстоятельства произошедшего дорожного инцидента в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве также уточнили, что в результате аварии пострадали молодые водители. Не обошлось без травм и для их пассажиров – мужчины и 19-летней девушки.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. Уточняется характер травм, полученных участниками аварии.

Отметим, что на федеральных автодорогах Тюменской области на треть снизилось количество ДТП с пешеходами – с начала года их произошло 18 (погибли 11 человек, 7 ранены). Обстановке благоприятствуют надземные переходы; помимо двух уже введенных в эксплуатацию, на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск скоро появятся еще два.