Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье24 декабря 2021 3:56

Тюменская поликлиника стала одной из лучших в стране

Победителей конкурса определяют на основании опросов потребителей
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тюменская поликлиника стала одной из лучших в стране.

Тюменская поликлиника стала одной из лучших в стране.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Городская поликлиника № 17 вошла в число лауреатов конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения Российской Федерации – 2021». Ее наградили медалью, дипломом и сертификатом.

– Победителей конкурса определяют на основании опросов потребителей, проводившихся в течение нескольких месяцев во всех субъектах России, а также на основании рекомендаций государственных и муниципальных органов, отраслевых министерств и ведомств, анализа отзывов и рейтингов в открытых источниках, – сообщили в пресс-службе местного депздрава.

В самом медучреждении заявили, что горполиклиника активно участвует в различных конкурсах.

– Для нашей команды победа не является основной целью, для нас участие в подобных мероприятиях – это, скорее, один из методов развития и совершенствования оказания медицинской помощи пациентам, – отметила главный врач Татьяна Клещевникова.