Тюменская поликлиника стала одной из лучших в стране. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Городская поликлиника № 17 вошла в число лауреатов конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения Российской Федерации – 2021». Ее наградили медалью, дипломом и сертификатом.

– Победителей конкурса определяют на основании опросов потребителей, проводившихся в течение нескольких месяцев во всех субъектах России, а также на основании рекомендаций государственных и муниципальных органов, отраслевых министерств и ведомств, анализа отзывов и рейтингов в открытых источниках, – сообщили в пресс-службе местного депздрава.

В самом медучреждении заявили, что горполиклиника активно участвует в различных конкурсах.

– Для нашей команды победа не является основной целью, для нас участие в подобных мероприятиях – это, скорее, один из методов развития и совершенствования оказания медицинской помощи пациентам, – отметила главный врач Татьяна Клещевникова.