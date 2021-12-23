На улице Волгоградской в Тюмени произошла серьезная коммунальная авария. Фото "Тюмень" в ВК.

На улице Волгоградской в Тюмени произошла серьезная коммунальная авария. ЧП случилось на теплосетях дома № 67.

– Для устранения последствий жителей трех подъездов дома отключили от тепла и горячего водоснабжения. Сейчас бригады приступили ко второй части работ – ремонту поврежденного участка тепловой сети. Завершить работы планируется до конца дня, – сообщили в пресс-службе УСТЭК.

На отключение теплоснабжения для производства работ отведены одни сутки. К сожалению, заменить зимой весь изношенный участок невозможно, передает «МегаТюмень».