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Общество24 декабря 2021 2:58

В Тюмени 24 декабря 2021 года отключат светофор на улице Дамбовской

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Сергей Швецов
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В Тюмени 24 декабря 2021 года отключат светофор на улице Дамбовской.

В Тюмени 24 декабря 2021 года отключат светофор на улице Дамбовской.

Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 24 декабря, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение произойдет у элеватора на улице Дамбовской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.