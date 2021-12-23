С частного сектора Тюмени снег вывезут до 26 декабря. Фото: Тюмень - наш дом

Из частного сектора Тюмени снег вывезут до 26 декабря. Такую задачу поставили подрядчику власти.

– С утра грейдеры работали в Казарово на улицах Яблоневой, Ореховой, Земляничной, Грибной, Хамита Ярми. Подрядчики работают на дорогах всего жилого района согласно составленному графику. Со вчерашнего дня не раз прометали дороги и тротуары вдоль 1-й и 2-й Молодежной улиц, Казаровской, – рассказали в комитете по связям с общественностью и СМИ.

Сейчас техника работает на Лесобазе. От снежного плена освобождают улицы Судостроителей, Казачьи Луга, Мебельщиков. Идет борьба со снегом и вдоль улично-дорожной сети в жилых районах Зайкова и Быкова.

Ведущие инженеры служб заказчика по благоустройству всех округов в настоящее время обходят вверенные им имущественные комплексы и следят, чтобы уборка снега велась своевременно. Для них первые два-три дня после снегопада всегда напряженное время.