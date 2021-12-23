В Тюмени хозяева ларьков с пиротехникой самовольно захватывают участки. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени выявили факт нарушения земельного законодательства. На улице Широтной, 193 кто-то установил ларек «Пиротехника», самовольно заняв земельный участок. Он подключен к электросетям, но не имеет фундамента и водоснабжения.

– Правообладателю временного объекта в течение двух рабочих дней со дня выявления данного факта необходимо освободить самовольно занятый земельный участок. Его следует демонтировать и восстановить нарушенное благоустройство, – сообщили в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени.