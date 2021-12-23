По Старотобольскому тракту в Тюмени постоят новую КНС. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

По Старотобольскому тракту в Тюмени построят новую КНС. Трубу из современных полимерных материалов проложат от села Мальково до улицы Пушкина.

– После завершения комплекса строительно-монтажных работ трубопроводы проверят роботы телеинспекции. Перед вводом в эксплуатацию будут проведены еще и гидравлические испытания на прочность и герметичность инженерных коммуникаций, – сообщил начальник отдела строительного контроля «Росводоканал Тюмень» Александр Волков.

В компании также рассказали, что в 2022 году у села Мальково специалисты начнут строить КНС с точкой слива. Сейчас предприниматели вывозят стоки на единую сливную станцию в деревню Быково. Новая станция будет автоматизирована и оснащена современной системой фильтрации воздуха.