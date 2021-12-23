На тюменских трассах спасатели буксируют машины из сугробов. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

На тюменских трассах спасатели буксируют машины из сугробов. Снегопад внес коррективы в будни автомобилистов.

– Большинство выездов пришлось на Нижнетавдинский район, там местные пожарные буксировали из сугробов легковые автомобили, большегруз и автобус. В девятом часу вечера вблизи деревни Кускургуль работники отдельного поста пожарной охраны при помощи троса буксировали из сугробов автомобили «Газель» и «Форд-Транзит», – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Поздним вечером в поселке Богандинский Тюменского района на улице Декабристов сотрудники 136-й пожарно-спасательной части освободили из снежного плена автомобиль МАЗ. Кроме этого, за сутки пожарные и спасатели Тюменской области четыре раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП.