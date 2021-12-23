В Тюмени до апреля перекроют дорогу между Гилевской рощей и колонией. Фото: Тюмень - наш дом

На автомобильной дороге на улице Вербной (на участке от дома № 1 до здания № 13, корпус 2/1) временно запретят ездить транспорту. Ограничения продлятся с 3 января до 31 марта.

– Это связано с реконструкцией напорных канализационных коллекторов. Объехать закрытый участок дороги можно по улицам Чекистов и 50 лет Октября, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и в целом соблюдать правила дорожного движения РФ.