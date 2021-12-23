В Тюмени очевидцы помогли мужчине, которого два раза ударили в грудь ножом. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени завершено уголовное дело в отношении местного жителя, который пытался убить знакомого. Инцидент произошел 3 октября в квартире дома на улице Червишевский Тракт.

Обвиняемый распивал спиртное с 42-летним знакомым. На фоне алкогольного опьянения между собутыльниками произошел спор, который перерос в потасовку. Во время драки молодой человек схватил нож и два раза ударил им потерпевшего в грудь.

– Очевидцы вызвали скорую. Потерпевшего увезли в больницу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в пресс-службе СК по региону.

Сотрудники ведомства собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.