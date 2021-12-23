Жители Тюмени теперь могут купить свой складской комплекс прямо в СберБанк Онлайн. Фото - Сбер.

Теперь купить паи закрытого ПИФа недвижимости «Сбер – Арендный бизнес 7» можно прямо в СберБанк Онлайн. Фонд приобретает построенные и сданные в аренду крупные объекты коммерческой недвижимости – складские и логистические комплексы, торговые и офисные центры. Арендаторы складов – крупнейшие федеральные торговые сети. Договоры аренды долгосрочные. Выплаты дохода от аренды владельцам паев производятся каждый квартал. Срок действия фонда – до 2031 года.

Качественная коммерческая недвижимость продолжает пользоваться популярностью среди частных инвесторов на протяжении последних лет. Общий объём инвестиций в закрытые паевые фонды недвижимости под управлением Сбер Фонды Недвижимости и Сбер Управление Активами превысил 65 млрд рублей к концу ноября 2021 года, а общее число пайщиков составило более 20 тысяч человек.

Только с начала года жители Тюмени вложили в коммерческую недвижимость через ЗПИФы Сбера* более 600 миллионов рублей.

«Сбер – Арендный бизнес 7» – фонд для неквалифицированных инвесторов. Для приобретения паёв необходимо зайти в Сбербанк Онлайн, найти вкладку «Инвестиции» и нажать «+» справа от надписи. В списке готовых инвестиционных решений необходимо выбрать вкладку «Сбер – Арендный бизнес 7». Перед покупкой пая необходимо пройти тестирование. Минимальная сумма вложений составит 300 тысяч рублей.

Комиссия за управление составляет 1% в год, также взимается комиссия 5% от дохода. К примеру, при стоимости пая в 300 тысяч и возможном доходе в 10% совокупный размер комиссий в год составит 4,5 тысячи рублей (3 тысячи – комиссия за управление и 1,5 тысяч – комиссия за успех), что заметно ниже оплаты коммунальных услуг при сдаче арендной квартиры. Также онлайн не взимается комиссия при покупке паев ЗПИФ.

Екатерина Черных, генеральный директор Сбер Фонды Недвижимости:

– На сегодняшний день ЗПИФ недвижимости – один из лучших инструментов для сохранения капитала. Покупка недвижимости и последующая её сдача в аренду уже давно не приносят былого дохода. Наше исследование показало, что доходность такого вида вложений составляет не более 5-6 процентов в крупных российских городах, что не позволяет защитить свои вложения от инфляции. Коммерческая недвижимость всегда востребована, и сейчас в этом сегменте можно найти качественные объекты, которые могут обеспечить доход на 3-4 процента выше доходов от сдачи квартиры в аренду. Более того, рентные фонды недвижимости выплачивают доход от аренды ежеквартально, обеспечивая владельцу паев регулярный денежный поток. То есть это доход здесь и сейчас, а не в перспективе нескольких лет. Также стоит отметить, что, покупая паи ЗПИФ, человек становится владельцем доли в недвижимости, которая входит в состав фонда. Таким образом, его вложения – это реальные объекты, которые можно в буквальном смысле потрогать руками.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Рынок коммерческой недвижимости России развивается очень стремительно. При этом его рост ещё не достиг своего пика. Несмотря на пандемию и ограничения, связанные с ней, рынок коммерческой недвижимости остается очень популярным и прибыльным. В большей степени этому способствует рост продаж онлайн-ритейлеров и, как следствие, рост спроса на складскую и логистическую недвижимость. Жители Тюмени, как и многие россияне, заинтересованы в инвестициях в ЗПИФы недвижимости.

Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) недвижимости – это инструмент коллективных инвестиций в недвижимость, который позволяет инвесторам с небольшим капиталом владеть крупными качественными объектами недвижимости. Приобрести паи фонда можно от 300 тысяч рублей, что гораздо дешевле стоимости даже небольшой однокомнатной квартиры в крупных городах. При этом, качественные объекты коммерческой недвижимости демонстрируют стабильную доходность, которая превышает доход от покупки жилья в ипотеку и сдачи его в аренду.

ЗПИФ недвижимости привлекательны для инвесторов не только более низким порогом входа по сравнению с вложениями в саму коммерческую недвижимость, но и тем, что инвестору не нужно тратить время на решение вопросов ремонта и эксплуатации объектов, поиск арендаторов и сбор арендных платежей, а также уплаты налогов. К тому же в фонд будут приобретены несколько различных типов недвижимости, таким образом, портфель диверсифицирован и в случае реализации рисков одного из объектов влияние на работу и доходность фонда не будет критическим, потому что другие объекты будут функционировать в штатном режиме.

*ЗПИФы недвижимости под управлением Сбер Управление Активами и Сбер Фонды Недвижимости.

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