В Тюмени устроивший массовое ДТП на «Стреле» мужчина отправился в колонию на три года. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

В Тюмени вынесен приговор 37-летнему мужчину по резонансному ДТП на «Стреле». Его признали виновным в нарушении ПДД – он устроил массовое ДТП, сев пьяным за руль автомобиля.

Дорожный инцидент произошел 29 августа 2021 года. Горожанин на BMW X5 столкнулся с Hyundai Solaris, от удара тот перевернулся на крышу. Сам «немец» выехал на встречку, где столкнулся еще с тремя машинами, одна из них загорелась.

– В результате аварии два человека получили тяжкий вред здоровью, еще один – вред здоровью средней тяжести. Водитель BMW признал вину, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд назначил подсудимому 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на 2 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор в законную силу не вступил.