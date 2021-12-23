Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Обвиняемый в хищениях тюменский чиновник подал апелляционную жалобу. Правда, это не помогло ему выйти из СИЗО.

– Тюменский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Игоря Фролова. Он просил заменить ему меру пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую. Решение Ленинского районного суда вышестоящая инстанция оставила без изменения, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ольги Фроловой. Ей предъявлено обвинение по той же статье, что и сыну, – мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере.