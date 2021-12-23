В школе Тюмени учащихся кормили просрочкой: назначена проверка

В школе Тюмени учащихся кормили просрочкой. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени прокуратура инициировала проверку по информации одного из средств массовой информации. Журналисты издания написали, что учащихся школы № 7 (корпус 2) кормили продуктами с истекшим сроком годности. Кроме того, сообщалось и о других нарушениях в деятельности сотрудников столовой.

В ведомстве выяснили, что организатором питания в этом образовательном учреждении является комбинат школьного питания «Центральный». По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организовано проведение проверки.

– По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям как организатора питания, так и администрации школы, которая должна осуществлять контроль за качеством, поступающих продуктов, – сообщили в прокуратуре.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле ведомства.