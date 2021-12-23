Тюменка ранила мужа топором во время ночной ссоры. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Голышманово поступило сообщение о семейном скандале в одном из домов поселка. Полицейский задержал подозреваемую – 43-летнюю местную жительницу.

Ночью между супругами произошел бытовой конфликт. В ходе ссоры подозреваемая схватила топор и ударила мужа. 49-летнего пострадавшего с телесными повреждениями увезли в больницу.

– Согласно результатам экспертизы, мужчине в результате инцидента причинен легкий вред здоровью в виде рвано-ушибленной раны левого локтевого сустава, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Отделением дознания в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время женщину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.