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Происшествия23 декабря 2021 6:54

Тюменка ранила мужа топором во время ночной ссоры

Возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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Тюменка ранила мужа топором во время ночной ссоры.

Тюменка ранила мужа топором во время ночной ссоры.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Голышманово поступило сообщение о семейном скандале в одном из домов поселка. Полицейский задержал подозреваемую – 43-летнюю местную жительницу.

Ночью между супругами произошел бытовой конфликт. В ходе ссоры подозреваемая схватила топор и ударила мужа. 49-летнего пострадавшего с телесными повреждениями увезли в больницу.

– Согласно результатам экспертизы, мужчине в результате инцидента причинен легкий вред здоровью в виде рвано-ушибленной раны левого локтевого сустава, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Отделением дознания в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время женщину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.