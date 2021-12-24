Тюменец отпинал ногами и сломал ребра пьяной подруге, когда та упала на пол. Фото: Ольга Крыльцова

В упоровскую полицию обратился медик и сообщил, что к ним поступила 47-летняя женщина с переломами рёбер. Травму потерпевшей нанес ее сожитель – житель села Упорово 1985 года рождения.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что они вместе с подругой распивали спиртное. В определенный момент произошла ссора, переросшая в рукоприкладство.

– В ходе борьбы женщина потеряла равновесие и упала, а он отпинал ее ногами, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении жителя Упорово возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В настоящее время подозреваемый отпущен под обязательство о явке.