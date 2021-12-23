Хитрый тоболяк вынес из бутика 10 коробок обуви и спрятал их под елкой в торговом центре.

В полицию города Тобольска с заявлением о краже обратился представитель обувного магазина, расположенного в торговом центре. Мужчина рассказал, что, поднимаясь по эскалатору, увидел молодого человека с большой стопкой коробок из его магазина.

Зайдя в свой павильон, он узнал от продавцов, что такое количество обуви они не продавали. Охранник на выходе из торгового центра сообщил, что никто, подходящий под описание, ТЦ не покидал. Убедившись, что из торгового зала действительно пропало десять пар обуви, директор позвонил в полицию. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

Стражи порядка установили, что к краже причастен ранее судимый неработающий 29-летний молодой человек. После задержания он признал свою вину и пояснил, что, зайдя в торговую точку и убедившись, что на него не обращают внимания, составил коробки с обувью друг на друга и вынес их из магазина.

– Похищенное спрятал под ёлкой на первом этаже торгового центра и продолжил «шопинг». На этот раз уже в парфюмерном магазине тоболяк прихватил два флакона туалетной воды за пять тысяч рублей. Спустя некоторое время молодой человек вернулся к елке, сложил обувь в рюкзак и унес на вещевой рынок для продажи. За всю партию местный житель выручил десять тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого отделом дознания возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Кроме того, в производстве отдела дознания уже находятся три уголовных дела, возбужденных в отношении фигуранта за аналогичные преступления.