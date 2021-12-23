В Тюмени за 4 дня выпала месячная норма осадков. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени за 4 дня выпала месячная норма осадков. За сутки вывезено более 22,5 тысячи кубометров снега.

По информации администрации, на уборке дорог в ночную смену было задействовано более 600 единиц снегоуборочной техники и около 300 дорожных рабочих. Сделана большая работа по прометанию от снега основных магистралей.

– Сейчас ведутся работы по расчистке тротуаров и остановок. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, подъемов на мост, а также объектам здравоохранения и парковкам. Оперативные работы ведутся на 69 улицах, – сообщили в ведомстве.

Меж тем местные жители в социальных сетях жалуются на то, что в городе не везде успевают справляться со снегом. У многих заметены дворы, и они просто не могут выехать на своих машинах к месту работы.

Приведем лишь малую часть жалоб: «Было бы хорошо, чтоб управляющие компании тоже занялись расчисткой. Во дворе дома № 41 на улице Максима Горького пару раз дорожки чистили. Сугробы по колено. Машины выехать не могут»; «Как людям входить и выходить из общественного транспорта, с колясками, пожилым людям? Сквер Авиаторов внутри был почищен. Платные парковки всегда почищены. Почему такие приоритеты? Проход к ж/д переходу у ап. Плеханово никогда не чистят»; «В Казарово внимание не уделяется ничему! Дороги не чищены, тротуары в снегу по колено, дети ходят в школу по ДОПам, так как заметено всё! Жители нашего микрорайона абсолютно недовольны работой нашего подрядчика!».

Администрация напоминает, что если у вас во дворе долго не убирался снег, тротуары и проезды в наледи и сугробах, вы можете сообщить об этом на портале «Тюмень – наш дом» в категории «Текущее содержание дворовой территории». При проблемах с вывозом снега вы также можете обратиться на портал, но уже в категорию «Складирование снега».