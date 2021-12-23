Жителей Тюмени просят не ездить на авто в связи со снегопадом и морозом. Фото: Вадим Бегун

Жителей Тюмени просят не ездить на авто. Такая просьба связана с тем, что в областной столице грядет резкое понижение температуры наружного воздуха. Кроме того, дорожную ситуацию осложняет выпавший снег, который, по прогнозам местных синоптиков, будет идти еще и завтра на протяжении всего дня.

– Просим воздержаться от поездок на личном транспорте, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не препятствовать работе снегоуборочной техники. Будьте осторожны! – предупреждают горожан в администрации.