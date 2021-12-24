Погода на 24 декабря 2021 года в Тюмени: снег прекратится лишь к вечеру

В Тюмени снег прекратится лишь к вечеру. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 24 декабря, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Ночной снег к утру растеряет свою силу, но будет продолжать идти весь день и прекратится лишь ближе к вечеру.

Температура воздуха ночью минус 12 градусов, днем ожидается минус 16 – 18. Вечером столбики термометров покажут 19-20 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть восточный, юго-западный ветер со скоростью 1 – 6 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Даниила Столпника. У наших предков была традиция в этот день зажигать лампадку, как бы прибавляя впотьмах доброго света и прося солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистые силы. Погоду 24 декабря также определяли по лучам солнца: если они простираются вверх, то ожидали холодов, а если стелились вниз, нужно было готовиться к вьюге.