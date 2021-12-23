Осужденный за незаконное хранение артефактов тюменец считает себя невиновным. Фото: Предоставлено "КП"

В Тюмени суд рассмотрел жалобу 44-летнего владельца частного музея Гая Першинга. Ранее его осудили за незаконное хранение старинных артефактов, забрали экспонаты и оштрафовали на пять тысяч рублей, но мужчина считает себя невиновным и попросил отменить решение суда.

– Апелляционная инстанция оставила решение Ленинского районного суда без изменения, жалобу – без удовлетворения, – коротко прокомментировали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в коллекции Першинга обнаружено и изъято более 1 500 предметов археологии, предположительно представляющих научную и культурно-историческую ценность, утрата которых могла повлечь существенные потери для развития археологии и истории в РФ.

Также стало известно, что Першинг, который хранил в доме неразорвавшийся шрапнельный артиллерийский снаряд, подвергал опасности жителей МКД. Силовики вывезли боеприпас на полигон и уничтожили.