Гонки мессенджеров: в Тюмени Telegram опередил WhatsApp. Фото: ru.freepik.com.

В 2021 году Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в Тюменской области. За год объем мобильного интернет-трафика в сервисе вырос в 4,3 раза, тогда как в целом по стране – в 2 раза. Такие данные получили специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

Telegram в этом году впервые выбился в лидеры в 50 регионах страны. Например, сейчас он опережает WhatsApp в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Свердловской и Кировской областях. Меньше всего Telegram пользуются в республиках Северного Кавказа, где лидером традиционно является WhatsApp, доля которого составляет 67%.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах в нашем регионе вырос в 2 раза, по стране – на 87%. Всё больше абонентов используют их не только для отправки сообщений, но и для голосовых вызовов.

В 2021 году на Telegram в Тюменской области приходится 47% трафика. Эксперты объясняют популярность мессенджера тем, что это не только инструмент для общения и работы, но и один из главных источников информационного контента.

Среди других мессенджеров тюменцы чаще предпочитают общаться в WhatsApp, на него приходится 27% интернет-трафика, а замыкает тройку Viber с долей в 25%.

В целом по России лидером по объему интернет-трафика остается WhatsApp, хотя его доля за год и сократилась почти на четверть.