В Заводоуковске парень пробил топором голову мужчине, который напал с ломом

В Заводоуковске парень пробил топором голову мужчины, который напал с ломом. Фото: Ольга Крыльцова

В Заводоуковске осудили 22-летнего Алексея Невзгодова, признав виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человеку. Он чуть не прибил сожителя матери топором.

Инцидент произошел 18 июня. В этот день осужденный пришел домой к маме с бутылкой водки. Когда та ушла, он стал пить алкоголь с мужчиной, но вскоре разругался с ним и заявил, чтобы он больше сюда не приходил.

– По словам Невзгодова, сожитель матери хотел ударить его ножом, но он выбил его и выбросил в огород. Тогда злодей попытался воткнуть в него лом, но Алексей его опередил, ударив по голове обухом топора. Потом он отвел раненого в баню и обмыл пробитую голову, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Примирившись, мужчины продолжили пьянствовать. Однако травма оказалась серьезной, и пострадавшего госпитализировали в больницу. На следствии Невзгодов заявил, что убивать сожителя матери не хотел, просто хотел успокоить, чтобы тот не ударил его ломом. А потерпевший рассказал, что часто конфликтовал с сыном своей подружки, который его беспричинно регулярно избивал.

Ранее за побои отчима Невзгодов был осужден мировым судом к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно. С учетом непогашенной прежней условной судимости, суд назначил ему реальное наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.