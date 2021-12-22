В Тюмени экипажам мусоровозов самим приходится чистить дорогу к бакам из-за сильного снегопада. Фото - ТЭО.

В Тюмени экипажам мусоровозов самим приходится прокладывать дорогу к бакам из-за сильного снегопада. Все службы, задействованные в системе обращения с ТКО, работают в штатном режиме.

– Даже на тех площадках, куда многотонной технике удаётся вовремя добраться по снежной каше и узким проездам, контейнеры и крупногабаритные коммунальные отходы оказываются в снежном плену после работы грейдера, – отметили в пресс-службе регоператора.

Чтобы не доставлять неудобства жителям, в ТЭО просят управляющие компании и коммунальные службы уделить особое внимание вопросу доступа мусоровозов к контейнерам.