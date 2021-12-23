Ишимец украл деньги у друга, незаметно переведя их себе в туалете. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела ишимской полиции поступило обращение от 34-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что накануне выпивал со своим знакомым, а утром обнаружил, что со счета его банковской карты пропала 21 тысяча рублей.

Полицейские задержали 31-летнего горожанина. В тот день он распивал с потерпевшим спиртные напитки у него дома. В ходе застолья приятель попросил у хозяина телефон, чтобы якобы совершить звонок.

– В туалете злоумышленник через онлайн-приложение банка на телефоне потерпевшего перевел себе деньги, после чего удалил приложение с гаджета. Полученные деньги потратил на покупку алкоголя, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счёта». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.