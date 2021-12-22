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Происшествия22 декабря 2021 10:31

Тюменка, пожелавшая купить через интернет щенка за 25 тысяч рублей, наткнулась на мошенника

Возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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Тюменка, пожелавшая купить через интернет щенка за 25 тысяч рублей, наткнулась на мошенника.

Тюменка, пожелавшая купить через интернет щенка за 25 тысяч рублей, наткнулась на мошенника.

Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступила информация от женщины, что попалась на уловки телефонного мошенника и потеряла 25 тысяч рублей. На одном из интернет-сервисов она откликнулась на объявление о продаже породистого щенка.

Женщина вступила в диалог с лжепродавцом в мессенджере. Мошенник во время беседы использовал психологическую тактику и сообщил, что желающих купить собаку очень много, а для брони необходимо заплатить.

– Заявительница выполнила его условия и перевела деньги на указанный мошенником банковский счёт. Спустя непродолжительное время объявление с сайта было удалено, и на связь с женщиной никто не вышел, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время стражами правопорядка проводится комплекс необходимых мероприятий по установлению личности телефонного мошенника. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.