Сбер и Высшая школа экономики представили 50 профессий будущего. Фото - Сбер.

Сбер и Высшая школа экономики выпустили интерактивную версию «Атласа профессий будущего», в котором представлено 50 перспективных профессий по 12 направлениям деятельности: медицине и здоровью, урбанистике, финансам, информационным технологиям, кибербезопасности, дизайну, маркетингу, логистике, Agile, ESG, юриспруденции, менеджменту в сфере досуга. Горизонт исследования охватывает период 2022 – 2023 гг.

На сайте «Атласа профессий будущего», представленного в виде виртуального города, размещены подробные описания профессий, интерактивный тест с рекомендациями подходящих пользователю специальностей, существующие программы обучения и переобучения на профессии будущего от СберУниверситета и НИУ «Высшая школа экономики», а также информация о стажировках для студентов и карьерных возможностях в экосистеме Сбера. Для каждой из профессий представлены драйверы спроса, описание задач, которые предстоит выполнять специалистам, перечень необходимых знаний и навыков, а также значимые цифры и статистика, подтверждающие перспективность профессии в будущем.

Авторы «Атласа профессий будущего» прогнозируют появление новых востребованных специалистов. Например, геоаналитики собирают, анализируют и интерпретируют пространственные данные. В сфере информационных технологий появятся архитекторы мультиоблачных решений, занимающиеся разработкой и внедрением облачной инфраструктуры и вычислительной стратегией компании. А область юриспруденции пополнят эксперты-техноэтики, которые будут решать этические проблемы, возникающие в процессе развития технологий, а также разрабатывать нормативно-правовые основы применения технологий в разных областях науки и техники.

При подготовке исследования была использована методика прогнозирования «форсайт» с участием ведущих функциональных экспертов Сбербанка и НИУ ВШЭ, а также анализ больших данных рынка труда с помощью системы iFORA, разработанной Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ с применением технологий искусственного интеллекта. Аудитория «Атласа» – выпускники школ и вузов, а также опытные специалисты, интересующиеся перспективой выбора или смены профессии, руководители компаний, представители высших учебных заведений, которые интересуются темой будущих профессий и трендами рынка труда.

Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель блока HR Сбербанка:

– «Атлас профессий будущего» очень прикладной, и в этом я вижу его ценность для людей. Многие из представленных профессий уже существуют в Сбере, мы создаём возможности для раскрытия потенциала специалистов с качественно новыми навыками. Мы хотим, чтобы наш совместный проект с Высшей школой экономики стал полезным путеводителем в построении будущей карьеры».

Леонид Гохберг, первый проректор Высшей школы экономики:

– Профессии будущего, конечно, не исчерпываются перечнем «Атласа». Широкий спектр специальностей будет ещё долго сохранять свою актуальность, одновременно трансформируясь с возрастающей скоростью и наполняясь новым содержанием под давлением динамики технологий и рынков. Наша задача – обратить внимание бизнеса и общества на те магистральные тренды, которые будут генерировать запросы на новые компетенции, а также навыки быстро изменяющейся цифровой экономики – критическое мышление, ответственность и нацеленность на решение проблем.

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